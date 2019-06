Sarri: "Traditore è chi si sottrae. Baciare la maglia è un atto d'amore, che ne sai cosa succede tra dieci anni"

Nell'intervista rilasciata ai microfono di Vanity Fair, Maurizio Sarri affronta tantissimi argomenti. Nella versione integrale escono ulteriori passaggi:

Chi è un traditore?

Baciare la maglia?

"Perché privarsi di un atto d’amore in previsione di quello che succederà forse fra dieci anni? A Milano molti giocatori sono passati da qua a là. Sarebbe meglio non farlo in modo diretto, ma nel corso di una carriera può succedere.

Sarrismo?

"È un modo di giocare a calcio e basta. Sette anni fa avevo altre idee, magari in futuro le cambierò di nuovo. Nasce dagli schiaffi presi, dalla ricerca di soluzioni per ogni difficoltà. L’evoluzione è figlia delle sconfitte. Non solo nel calcio. Io dopo una vittoria non so gioire. Chi vince, resta fermo nelle sue convinzioni. Una sconfitta mi segna dentro più a lungo, mi rende critico, mi sposta un passo avanti".