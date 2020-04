Sarri: "Impressionato dall'odio contro la Juventus, a Napoli addirittura mi hanno fischiato..."

Notizie Calcio - Maurizio Sarri impressionato dall'odio e dall'amore nei confronti della Juventus. A riferirlo è lo stesso mister nel corso de 'A casa con la Juve' in diretta su Youtube.

Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà.