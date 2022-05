Sarri e il paragone col Napoli: "Ecco cos'ha in più questa Lazio, ma non farà mai il palleggio visto con gli azzurri"

Ultime calcio Napoli - Ancora una volta, Maurizio Sarri nel post partita di Lazio-Sampdoria ha commentato e paragonato la squadra biancoceleste al suo Napoli.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha risposto così ai microfoni di DAZN, interpellato su un paragone fra il suo miracoloso Napoli e la sua arrancante Lazio:

"Sono due squadre diverse, non potranno mai giocare allo stesso modo. Sentivo parlare di quel Napoli e di questa Lazio. Sono due squadre diverse, non potranno mai giocare allo stesso modo. Quel Napoli era una squadra più di palleggio, questa Lazio è una squadra che ha più strappi, nonostante i numeri ci dicano che siamo la seconda o la terza squadra del campionato per possesso palla".