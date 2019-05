Sarri alla Juve dà vita ad un acceso dibattito a "Tiki Taka" su Italia uno con protagonista assoluto Giampiero Mughini: "Il bel gioco è una cretineria! Il gioco lo fanno i giocatori. Non posso credere che la Juve abbia mandato via Allegri, un allenatore con un ottimo curriculum, per prendere Sarri! Vi ricordate quando dopo Zoff andammo a prendere Maifredi per fare il calcio champagne e prendemmo 5 gol dal Napoli?".