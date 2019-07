Santacroce: "Parole di Mertens ed Insigne su James dimostrano la loro maturità e voglia di vincere. Sarri alla Juve? Mi ha fatto più male l'esclusione di Maggio all'ultima"

Fabiano Santacroce, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'eventuale arrivo di James si spiegherebbe con la necessità del Napoli dii rispondere ai colpi delle grandi. Le parole di Mertens ed Insigne sul colombiano sono il simbolo della sua maturità e della sua voglia di vincere, servono i grandi giocatori. Sono curioso di vedere il modo di difendere del Napoli: con Albiol lasciava Koulibaly a prendere l'uomo, ora con Manolas, che è forte nell'anticipo e nell'uno contro uno, bisogna fare attenzione a non far andare entrambi in pressione. Cambiare tecnico non è mai facile: non è facile abituarsi ai carichi di lavoro di Conte ed agli schemi di Maurizio Sarri. Mi ha fatto male vedere Sarri alla Juventus ma mi ha fatto ancora più male vedere Maggio non giocare la sua ultima partita al San Paolo. Spero che non riesca a riprodurre il gioco visto a Napoli con la Juventus, altrimenti diventa davvero durissima. Avrei puntato su Ounas: secondo me se riesce a crescere può fare grandi cose".