Santacroce: "Napoli, attento all'Inter! Vi dico la miglior coppia difensiva degli azzurri"

Notizie Napoli calcio. Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La coppia difensiva migliore del Napoli è quella composta da Rrahmani-Kim, semplicemente perchè per caratteristiche si combinano al meglio. L'Inter con Perisic ha perso una delle pedine più importanti, perchè il croato ti consentiva una grande fase sia difensiva che offensiva. I nerazzurri, quest'anno, hanno avuto qualche problema durante il cammino senza esprimersi al meglio. Resta comunque una grandissima squadra con giocatori importanti e per il Napoli non sarà semplice iniziare l'anno nuovo con una trasferta del genere.

Lukaku e Dzeko, qualora non dovesse esserci Lautaro, porterà l'Inter a cercare molto il fondo per crossare verso il centro. Sono giocatori fisici e forti, quindi bisognerà essere molto attenti".