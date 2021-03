Santacroce: "Sono stato sfortunato, la mia carriera condizionata dai tanti infortuni. Gol? Vi svelo una cosa..."

Napoli Calcio - Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Vedere Insigne in Nazionale, fulcro della squadra, è molto bello. Si vedeva già da piccolo il suo impegno, ha raggiunto una maturazione mentale importante. Miei gol? Ho ancora le foto a casa, ne ho segnati pochi ma esultai tantissimo. Purtroppo per gli infortuni non sono riuscito ad arrivare in alto: bisogna essere anche fortunati per restare in certe piazze e contesti. Dopo la prima operazione non ho più recuperati i gradi nel piegare il ginocchio e questo mi ha condizionato".