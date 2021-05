Santacroce: "Gattuso-Napoli? So che è impossibile, ma spero ancora in un finale romantico"

Ultimissime calcio Napoli - Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi aspetto ancora il finale romantico tra Gattuso ed il Napoli, so che è impossibile ma sono un eterno romantico e mi tengo questo briciolo di speranza. Il tecnico si è rivelato perfetto per i giocatori e per la piazza, mi dispiacerebbe perdere questo aspetto. Se prendi Allegri vuol dire che vuoi vincere e sicuramente prima di accettare chiederebbe al presidente di trattenere i big, partendo da Koulibaly, Fabian Ruiz etc".