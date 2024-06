Santacroce: "Conte è l'allenatore che fa al caso del Napoli, per la difesa c'è un giocatore che mi piace tantissimo"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, attualmente direttore sportivo, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Futuro da direttore sportivo? Ne stiamo parlando e valutando. Il Napoli di Conte elettrizza? Siamo sulla strada giusta, è l'allenatore che fa al caso del Napoli in questo periodo storico dopo un'annata del genere. E' l'unico che può dare tanto in campo e fuori, mi aspetto tanto. Di Lorenzo? Mi dispiace per le modalità dell'eventuale addio. Da fuori non potremo sapere alcune cose, ma le modalità di una partenza sarebbe dovuta essere diversa. Hien o Buongiorno? Mi piace tantissimo Buongiorno, lo seguo con attenzione da due anni ed è un difensore molto forte ed italiano. E' un prospetto molto interessante, potrebbe dare tanto con Conte. Chi per il post Osimhen? Dipende dal tipo di gioco che vorrà attuare Conte. Spesso ha avuto dei punti di riferimento in avanti che sanno fare la sponda e chiudere l'azione in area. Lukaku già conosce Conte e potrebbe fare grandi cose al Napoli".