Santacroce: "Conte a Torino non vuole perdere certezze. Cosa penso di Buongiorno e del fallo intimidatorio subito da Kvara"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio Alla Radio – 3° Tempo, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex calciatore e oggi talent scout: "Col 3-5-2 c'è più lavoro per Politano in fase difensiva. Ci sarebbe un centrocampista in più, ma si perde un po' di sicurezza, non credo che Conte voglia farlo proprio a Torino. Io credo che come dice il detto 'squadra che vince non si cambia', non penso che Conte vada a toccare gli equilibri in questa partita. Sicuramente ci saranno delle novità, ma sulla tattica giocata, con dei movimenti diversi. La difesa si può trasformare da tre a quattro e in alcune occasioni anche a cinque. Già si cambia tanto, ma penso si partirà col solito schema. Mi aspetto una bella partita a livello difensivo negli scontri con gli attaccanti. Ci sono belle sfide, la Juve ha un reparto offensivo che può creare problemi, anche se nelle ultime partite non ha fatto granché. Il Napoli è una delle più pericolose, davanti siamo forti. Sono curioso di vedere a che livello sarà Lukaku, prima si recupera al 100% e prima si potrà dire di essere davvero grandi. Se si ha un difensore un pochettino al di sotto mettendolo in una difesa a quattro si espone di più. Per esempio Bonucci era fortissimo, quando giocava a tre e faceva il centrale aveva dei compiti d'impostazione e di posizionamento. Rrahmani su questo deve ancora crescere. Quando giochi a quattro sei più difensore, ci sono più lotte, più uno contro uno e infatti Bonucci a quattro ha sofferto. Buongiorno è un livello altissimo, Rrahmani può crescere ancora tanto e quello può essere il suo ruolo. Il marcatore oltre che marcare deve correre tanto, Buongiorno lo sa fare e lo fa benissimo, contro il Cagliari è stato fenomenale. Rrahmani nel suo ruolo soffrirebbe. Politano come quinto? Andresti a perdere le qualità del giocatore, è forte quando riesce a stare nella fase offensiva, se tu usi un giocatore di questo tipo poi vai a perdere di qualità offensiva. E a quel punto meglio mettere Mazzocchi. Kvaratskhelia? Ci sta prendendo gusto nel nuovo ruolo, a mio avviso fa più male quando parte esterno, ma Conte gli lascia molta libertà venendo dentro al campo quando è chiuso. Come ruolo a mio avviso lo sta sfruttando molto bene e il ragazzo è incredibile. Avrei voluto affrontarlo, è forte e ha una cattiveria impressionante, ha dei numeri che sono pazzeschi. Il fallo intimidatorio? Non mi piaceva (ride, ndr). Il fallo di Zappa è stato fatto sicuramente apposta, non ha senso la mancata ammonizione. Non aveva la minima possibilità di prendere la palla. A me non piaceva giocare in questo modo, cercavo di essere il più pulito possibile, poi qualche fallo lo facevo, ma venivo punito. Queste cose sono da difensore di altri tempi".