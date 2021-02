Santacroce: "Clima in casa Napoli va rasserenato, con l'Atalanta gara l'ideale! Giocatori responsabilizzati, ora giocheranno anche per Gattuso"

Calcio Napoli – Fabiano Santacroce, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“C’è il clima che deve rasserenarsi in casa Napoli e questa partita contro l’Atalanta può essere forse quella ideale perché l’ambiente è molto caldo. Una vittoria potrebbe calmare un po’ tutti. Gattuso quando parla dice le cose solo se le pensa, non ha rasserenato l’ambiente ma può far fare uno scatto in più anche ai calciatori, che ora dovranno giocare anche per l’allenatore. Se il rapporto è buono ora deve vedersi".