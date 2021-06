Santacroce: "Al Napoli serve qualcosa in difesa, con il Verona è mancata la testa"

Ultimissime calcio Napoli - Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al Napoli serve qualcosa in difesa, ma ovviamente dipenderà tutto dallo sviluppo che prenderà il mercato. La partita con il Verona? E' la testa, sono partite che vanno giocate anche male ma in cui conta solo vincere. Si vedeva che non era il solito Napoli".