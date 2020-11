Sannino: "Non è giusto giudicare negativamente in blocco il Napoli per ieri. Leggendo le parole di Gattuso ho la sensazione che..."

Ultimissime Napoli - Giuseppe Sannino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Al Napoli è mancata lucidità sotto la porta. Hanno giocato come ha sempre fatto dopo l'1-0 di Ibrahimovic. E' un momento in cui, leggendo le parole di Gattuso, si pensa che dopo aver fatto un bel periodo le cose vengano da soli perchè ci si sente bravi. La cattiveria deve esserci sempre. Non bisogna giudicare il Napoli negativamente per ieri perchè la squadra ha giocato bene. In più ci metterei anche il ritorno dei nazionali. Il Milan gioca con leggerezza, ha quella consapevolezza di chi non ha niente da perdere"