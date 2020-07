Sannino a CN24: "Gattuso mi piace perché non cerca alibi. Milik? Quando ci sono voci di mercato non è facile restare concentrato"

Giuseppe Sannino ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Lozano è un giocatore che ultimamente Gattuso sta utilizzando più spesso: è uno che spacca le partite, ha tecnica e velocità. Secondo me è ideale per il 4-3-3. Il Napoli ha quattro calciatori formidabili in attacco. Milik? E' un grandissimo centravanti, non a caso è cercato da grandi squadra. il problema si chiama Mertens nel senso che da quando il belga è stato creato falso nueve, Arek non ha trovato più spazio. Per me ha tutte le qualità per affermarsi anche altrove, purtroppo quando si fanno insistenti le voci di mercato non è facile restare concentrato.Gattuso mi piace perché non cerca alibi"