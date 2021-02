Piccinini: "Ieri i comprimari volevano dimostrare di essere all'altezza, hanno messo più cattiveria dei titolari! Tanti errori individuali nel Napoli..."

Napoli calcio – Sandro Piccinini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ieri c’è stata la volontà dei comprimari di dimostrare di essere all’altezza. Basti pensare a Maksimovic e Rrahmani che ieri hanno messo in campo quello che i titolari di recente non stavano più mettendo in campo. Nel Napoli ci sono stati errori molto gravi da parte dei singoli che sono stati sottovalutati e che sono stati addossati tutti a Gattuso. Alla fine dell’anno probabilmente ci sarà un divorzio tra Gattuso ed il Napoli ma questo non vuol dire che il finale di stagione del Napoli debba essere condizionato da questo aspetto”.