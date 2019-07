San Paolo, convenzione Comune-SSC Napoli. Il consigliere Simeone: "Voglio un atto formale che li obblighi a pagare, non esistono cittadini di serie A" [VIDEO]

Nino Simeone, consigliere comunale, è intervenuto in Consiglio al Comune di Napoli a proposito della convenzione con il Calcio Napoli per lo stadio San Paolo nel pomeriggio di oggi:

"Solo la società sportiva Calcio Napoli paga a domanda individuale. Tutte le altre pagano un canone deciso dall'amministrazione. Non è stato aperto nemmeno un contenzioso con la società sportiva. Non c'è alcun motivo per cui bisogna sottoporre una convenzione esclusiva. Non a queste condizioni. Non posso presentare una convenzione e poi capire se questo documento piace o meno alla società. È una questione di principio. La diffida formulata è solo un invito a pagare, un atto extragiudiziario. Voglio un atto formale che obblighi il Napoli a pagare i debiti arretrati. Non è una questione contro Aurelio De Laurentiis, ma non deve passare il messaggio che ci sono cittadini diversi da altri".