Sampdoria, uscita a vuoto di Ferrero: "Non si muore più di Coronavirus, basta enfatizzarlo"

Ultime notizie calcio - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in una intervista concessa a Radio Capital si è reso protagonista di una clamorosa uscita a vuoto:

Ormai nel calcio non si conta giorno senza una nuova positività in Serie A.

"Non inventiamoci cose che non esistono. Qui c'è una malattia e noi gridiamo al mondo che siamo l'eccellenza della scienza: ringraziamo i medici e chi lavora negli ospedali per combattere questo coronavirus. Però prima era un mostro che non si identificava, mentre adesso l'abbiamo identificato e quindi cerchiamo di non enfatizzarlo perché se facciamo così... La malattia esiste, va identificata, ma abbiamo fatto 100 milioni di passi avanti e non si muore grazie a Dio".