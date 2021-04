Sampdoria, Ranieri si congratula con Gattuso: "Le sue squadre hanno grinta e determinazione, mi piace come gioca il suo Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli e ha fatto i complimenti al suo collega Gennaro Gattuso. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

La gara è stata bella, combattuta, difficile per il valore del Napoli come giocatori e di Gattuso come allenatore. A Gattuso ho fatto i complimenti a fine partita, gli ho fatto i complimenti per come gioca la sua squadra. Mi piaceva anche il suo Milan. Le sue squadre hanno grinta e determinazione, ma ama giocare anche da dietro e costruire. Gli ho fatto i complimenti, come un allenatore che stima un altro allenatore.