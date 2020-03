Sampdoria, Ramirez: "E' dura sapere di tutti questi morti, difficile pensare di tornare a giocare"

Ultime notizie calcio. Gaston Ramirez, centrocampista offensivo della Sampdoria che in stagione ha messo a segno 5 gol e 1 assist in Serie A, ha parlato in una intervista a Il Secolo XIX sul momento di emergenza coronavirus: "Sono dure queste giornate, sentire le notizie di tutti quei morti...provo un senso di profonda tristezza per loro, per i loro cari".

LA SITUAZIONE IN URUGUAY

"La mia famiglia, mia moglie e i miei tre bimbi, è qui con me e fortunatamente vivo insieme a loro ogni ora di queste lunghe giornate. Certo quando poi sento mamma e papà in Uruguay, o i miei fratelli, vorrei essere là. Cerco di aggiornarli della situazione qui in Italia. In Uruguay il numero di contagi è ancora basso ma secondo me sono molti di più di quelli comunicati. Perché fanno pochi tamponi e poi bisogna tenere conto degli asintomatici".

LA RIPRESA DEL CAMPIONATO