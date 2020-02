Sampdoria, Ranieri in conferenza: "Cori? Chiedo scusa io per i tifosi. Abbiamo fatto una partita volitiva e di intensità. Demme? Peccato, non siamo riusciti a schermarlo"

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio Luigi Ferraris si è giocata la gara di campionato tra Sampdoria e Napoli. Nel post partita la conferenza stampa di Claudio Ranieri, L'allenatore della Sampdoria risponderà alle domande dei giornalisti dopo la partita interna contro il Napoli.

"Peccato, abbiamo fatto una partita volitiva e di intensità a parte i primi 20 minuti. Quando sbagli con le grandi squadre il prezzo da pagare è alto. Bravi loro ma anche noi che abbiamo trovato il pari e fatto un gol che è stato annullato. Demme non siamo riusciti a schermarlo e ha fatto gol".

"Fumogeno? Bravo Milik a fare gol: dovevamo essere più arcigni nella marcatura".

"Ramirez? Ha colpito la palla come doveva ma ha trovato il palo. Pareggio giusto fino al minuto 75. Avevo chiesto di coprire Demme e abbiamo pagato l'errore".

"Torino? Stesso spirito di oggi, volevamo fare punti nel nostro fortino. La sconfitta ci può stare contro questo Napoli, ma sappiamo che il Torino non sarà quello visto fin qui. Dobbiamo saper nuotare anche nel mare periglioso: siamo di Genova e dobbiamo saperlo fare".

"Cori? Mi dispiace, ho tanti amici a Napoli. Chiedo scusa io per i tifosi che erano arrabbiati per le decisioni dell'arbitro".

"Ci sono situazioni dove non siamo bravi, altre dove siamo vogliosi di recuperare palla. Sembra che alcune volte dobbiamo prima subire per poter reagire. Non dobbiamo cominciare a giocare e fare ciò che proviamo solo dopo aver subito gol. Sapevamo cosa facevano sui calci d'angolo e invece ce li siamo persi: avevamo preparato anche come si giravano e invece abbiamo preso gol".