Sampdoria, Ferrero in mixed zone: "Al Napoli ruberei i piccoletti! Non abbiamo avuto paura, abbiamo giocato secondo le nostre possibilità"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Situazione societaria? C'è una società forte, un presidente presente. Ogni giorno leggo delle cose e mi diverto: bisogna capire e sapere. Sarei felice se Vialli si presentasse per parlarne. Ormai è diventato tutto una tarantella, questa cosa non deve essere un'alibi.

Il Napoli ha un grande presidente, il mio amico De Laurentiis sa quello che deve fare. Sono ventidue anni che non vinciamo. Chi ruberei al Napoli? Io non commetto reati! Prenderei tutti quelli alti come me.

Il Napoli è una grande squadra, siamo la Sampdoria e non abbiamo avuto paura. Abbiamo fatto la nostra prestazione e giocato per le nostre possibilità Se san culino ritornasse in casa Samp forse questa partita avrebbe cambiato volto. Sconfitta shock? Di shock ci sono solo alcuni giornalisti. Io non sono sciocco, non è stato un avvio sciocco. E' un allenatore nuovo. Adesso aspettiamo il Napoli a casa nostra. Un conto è apprecchiare la tavola a casa tua, un conto è venire qua e non essere accolti".