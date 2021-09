Sampdoria, Ferrero: "Felice di questa squadra, come D'Aversa non c'è nessuno. Stasera che vinca il migliore"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi abbiamo una rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati ed abbiamo delle magliette speciali dell'UNHCR perché siamo per la fratellanza. Vorrei dire a tutti di comprare tante magliette, è una giornata speciale. Siamo sempre con i bisognosi e con i chi è in difficoltà. Ogni anno sono felice della mia Samp, come D'Aversa non c'è nessuno. Che vinca il migliore".