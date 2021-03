Sampdoria, Ferrero: "Diritti TV? Nulla contro Dazn, ma sono perplesso verso chi lo ha caldeggiato"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha affidato il suo commento sulla assegnazione dei diritti TV a Dazn all'edizione genovese di Repubblica:

"Io non ho nulla contro Dazn, ma sono perplesso nei confronti di chi ha caldeggiato questa soluzione. Non conosco i motivi per cui i grandi club hanno spinto a votare così, ma non mi capacito perché nessuno abbia voluto approfondire, anche solo con una consulenza tecnica terza, i problemi di migrazione che possono esserci tra Sky e Dazn".