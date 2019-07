Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sapete tutti quanta stima ho per Domenico Berardi e lo stesso discorso vale anche per Simone Verdi. Ha fatto bene al Bologna, meno bene al Napoli perché ha trovato poco spazio ma è uno di quei giocatori che può far molto bene alla Samp".