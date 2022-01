Sampdoria, D'Aversa al sito ufficiale: "Partita proibitiva, peccato per il gol preso: pagato un errore di malizia"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club blucerchiato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Era una partita proibitiva, sia per il valore dell'avversario che per la nostra situazione. Anche il Napoli aveva tante assenze. E' vero che gli azzurri hanno fatto molto meglio di noi, ma sulla circostanza del gol paghiamo un errore di malizia. Abbiamo complicato una partita già difficile. Nel secondo tempo abbiamo provato a fare di tutto, ma non è bastato. Numericamente ci sono dei problemi, la situazione va a peggiorare e dovremo fare il possibile per recuperare gli infortunati e per intervenire con degli innesti. La dirigenza sa di che cosa abbiamo bisogno. I numeri non sono positivi e dobbiamo lavorare per migliorare il tutto".