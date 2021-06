Sampdoria, Audero: "La Nazionale italiana ripropone una giocata tipica del Napoli di Sarri"

Ultime notizie calcio - Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Cosa deve temere l'Austria? La varietà degli attaccanti che la nostra Nazionale offre. I tre che hanno iniziato l'Europeo hanno fatto molto bene. Berardi? Quando rientra in area non ha solo il tiro, ma anche il passaggio filtrante. La classica giocata che faceva il Napoli di Sarri con Callejon e Insigne. Poi Mancini ha lo possibilità di mettere Chiesa che ti dà un'altra opzione, come tanti altri della rosa. Insigne? Un giocatore che negli anni ha fatto cose importanti, così come in questo Europeo. E' da anni che non si vedeva uno spirito così competitivo e amichevole all'interno della squadra".