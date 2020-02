Ultimissime calcio Napoli - Maya Yoshida, nuovo difensore della Sampdoria, è carico a dovere in attesa della sfida di questa sera contro il Napoli. Questo il messaggio pubblicato su Twitter: “Buongiorno a tutti i Blucerchiati! Innanzitutto ringrazio la società Sampdoria di avermi dato questa grande opportunità. Non vedo l’ora di entrare in campo allo stadio Marassi e cercherò a tutto per la mia nuova squadra”.