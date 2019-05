Samp, l'onestà di Giampaolo: "Il Napoli di Sarri disegnava arte, quella poesia meritava lo Scudetto!"

Ultimissime calcio Napoli - Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ciclo di Sarri a Napoli

"Al Chelsea è riuscito in una percentuale minore a realizzare quello che è il suo pensiero di calcio, lì lo devi costruire con il tempo e con gli interpreti giusti, ideali e pertinenti. Il Napoli disegnava arte , squadra straordinaria e bellissima. Ha vinto tanto, ma è stato un peccato non aver portato a casa un titolo. Uno scudetto, una coppa Italia. Quella poesia là l'avrebbe meritato. Al Chelsea non è riuscito ancora in maniera determinante. In Italia il calcio di Sarri è stato qualcosa di straordinario. Calcio completo con due fasi dove i giocatori sapevano cosa far, quando avevano palla o meno. Squadra piena di coraggio e talento, per giocare quel calcio devi avere talenti in rosa. Anche calciatori normali sono riusciti a valorizzarsi nel contesto collettivo, la forza di Sarri è stata questa"