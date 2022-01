Samp, Ferrari: "Il VAR? Sul gol Petagna ha il gomito alto. Torniamo ai soliti discorsi, c’è ma non si sa perchè non viene utilizzato"

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato dopo Napoli-Sampdoria 1-0.

“Sapevamo di trovare una squadra in forma e di qualità, sapevamo che potevano metterci sotto come è successo nel primo tempo, ma nella ripresa siamo riusciti a costruire e ripartiamo da qui.

Il VAR? Torniamo ai solito discorsi, c’è ma non si sa perchè non viene utilizzato. Sul gol Petagna ha il gomito alto e ce l’avevo in faccia, va bene ma siamo usciti fuori nella ripresa provando a recuperarla.

Siamo in un momento molto difficile per noi, abbiamo infortuni e assenze per la Coppa d’Africa: ci sono molti giovani, ma il mister ci chiede di compattarci per ricominciare già dalla gara contro il Torino”