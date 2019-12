Salvione: "Possibile blitz di Giuntoli per Lobotka! Rinnovi di Mertens e Callejon? Non credo che i due abbiano già deciso il loro futuro"

Pasquale Salvione, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Giuntoli potrebbe presto fare un blitz a Vigo per Lobotka. Il Napoli lo segue da tempo ed è un giocatore che, per qualità e fisico, farebbe bene al servizio di Gattuso. Potrebbe essere il momento giusto per prenderlo. Tra l’altro il Celta non naviga in acque sicure e rischia la retrocessione. Lobotka fu consigliato da Hamsik al Napoli. Si tratta di un giocatore che serve come il pane a Gattuso per completare il suo progetto tattico. Osservando la trattativa non sembrerebbero esserci intoppi particolari. Un contratto da due milioni sarebbe un obiettivo importante per la carriera di Lobotka. Approderebbe in un campionato come quello italiano. In questo momento ci sono altre priorità al Napoli. Servono un centrocampista centrale e un esterno di difesa basso. Torreira, Danilo Pereira, sono tanti obiettivi, tante idee, non sempre però vanno tutte in porto. Molto dipende dagli agenti, dai calciatori e devono trovarsi gli accordi. Per questo si valutano più piste. Torreira era ed è quello ritenuto più adatto, più pronto per il nostro campionato, mentre per Lobotka sarà più facile trovare un accordo economico. Rinnovi? Non credo ci siano decisioni prese in merito. La situazione potrebbe cambiare perché le parti possono trovare un accordo. Il ribasso degli ingaggi faraonici in Cina per gli stranieri può influire sulle scelte dei calciatori”.