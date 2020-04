Salvini replica a De Luca: "Chiudere la Campania? Perché non pensa agli ospedali chiusi? Era la regione con meno tamponi..."

Ultime notizie - Matteo Salvini, leader della Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Non è l'arena", trasmissione in onda su La7. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le parole di De Luca sul chiudere i confini? Ripartiremo tutti insieme a livello nazionale seguendo le direttive del Governo, non ci sarà nessuna fuga in avanti. Bisogna dire la verità: invece di pensare a queste cose, De Luca dovrebbe preoccuparsi di riaprire i tanti ospedali chiusi in Campania negli ultimi anni, e c'era lui al governo della regione e non io, ed era anche fino a pochi giorni fa l'ultima regione d'Italia per tamponi effettuati. Io penso che i napoletani e tutti i campani saranno più sereni se saranno effettuati più tamponi".