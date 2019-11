Salvini: "Ancelotti tra i migliori al mondo, la metà dei giocatori del Napoli li vorrei al Milan. ADL al Milan? Subito!"

Ultimissime calcio Napoli - Matteo Salvini, segretario della Lega, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Al Milan c'è mancanza di un progetto, di attaccamento alla maglia. Mi sento di vivere quello che molti tifosi del Napoli stanno vivendo, non mi aspettavo di vedere gli azzurri così in basso in classifica. C'è Ancelotti che è tra i migliori al mondo, in campo ci sono giocatori di primissimo livello. Non so quale sia il problema, se lo scoramento, il problema dei rinnovi contrattuali, ma io la metà dei giocatori del Napoli li vorrei in squadra al Milan. Insigne, Mertens, Koulibaly li vedrei volentieri. Terroni? Non scherziamo... La Nazionale italiana ha ritrovato spessore mentre faticano le squadre di club. VAR? Non sono contrario ma toglie un po' di poesia al calcio, le pause di 2-3 minuti sono l'anticalcio. lascerei ad ogni allenatore due richieste a partita ed il resto lo lascerei agli arbitri. De Laurentiis al Milan? Vorrei un presidente in carne ed ossa, una proprietà italiana, con mentalità e gusti italiani. Lo prenderei subito! Cori contro i napoletani e Koulibaly in Roma-Napoli? Se Rocchi ha deciso di fermare la partita ha fatto bene. Il razzismo si combatte coinvolgendo".