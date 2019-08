Salvatore Esposito: "Napoli, mercato da 8 che può diventare 10 se arrivasse lui"

Corriere del Mezzoggiorno, scrive direttamente Salvatore Esposito. Attore napoletano e noto tifoso dei colori azzurri, il famigerato 'Genny Savastano' commenta così il mercato partenopeo:

Al mercato del Napoli un bell’ 8. Ma se dovessero arrivare la coppia James-Llorente o addirittura Icardi il voto diventerebbe un 10 tondo tondo. Due opzioni a cui la società azzurra sta ancora lavorando e in entrambi i casi la squadra farebbe un grosso salto di qualità. Ma se tutto restasse coì com’è adesso, sarei comunque soddisfatto. Sia per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Non dimentichiamo che è stato raccolto un discreto tesoretto dalle vendite di Diawara, Inglese, Rog, solo per citarne qualcuno, a prezzi sicuramente superiori a quelli spesi per acquistarli. Sono fiducioso in attesa della chiusura del mercato che potrebbe farci stare tutti senza pensieri.

Come si fa in genere, mi sono tenuto per il finale quella che secondo me è l’unica nota stonata di quest’estate azzurra. E parlo di noi tifosi sempre pronti a lamentarci e a guardare nel giardino del vicino sempre più ricco, secondo noi, del nostro. Aurelio De Laurentiis per anni è stato accusato di non aver mai speso troppo per rinforzare il Napoli. Quest’anno lo ha fatto, con acquisti mirati, quasi chirurgici. E il tifoso che fa? Snobba la campagna abbonamenti e lo stadio rimesso a nuovo: novemila tessere vendute fino ad ora sono proprio una miseria. E mettono tanta tristezza