Salvatore Esposito: "Milik? Credo che il suo tempo a Napoli sia finito. Prenderei Vertonghen"

Ultime calcio - Salvatore Esposito, attore, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, condotta da Antonio Petrazzuolo, in onda su Napolimagazine.com. Ecco quanto dichiarato:

“Mi hanno presentato in tutti i modi, ma mai nessuno, prima di voi, mi aveva presentato come esperto di mercato, ovviamente scherzando (ride, dnr). Battute a parte, credo che il tempo di Milik a Napoli sia finito e lo ha dimostrato anche Gattuso che, come appena ha potuto contare su Mertens al 100%, ha puntato decisamente sul belga che è un attaccante molto più utile all’intera manovra del Napoli. Non so nulla del rinnovo di Dries, credo però che l’incontro con De Laurentiis sia servito ad entrambi per chiarirsi le idee così come credo che, a questo punto, non dovrebbero esserci difficoltà per la sua permanenza. Un altro rinnovo che si deve assolutamente fare è quello di Zielinski. Se prenderei Vertonghen? Ovvio, subito, è il regista difensivo che manca a questo Napoli da quando è andato via Albiol. Il belga è un giocatore importante, ha grande esperienza internazionale, è forte fisicamente e può giocare sia al fianco di Manolas che di Maksimovic e degli altri difensori della rosa. Nel giochino “se io fossi il d.s. del Napoli” valuterei prima le uscite e ahimè, credo che Allan e Koulibaly siano i primi indiziati, poi se non fossero stati rinviati gli Europei, avrei potuto valutare eventuali offerte importanti anche per Fabian Ruiz che, dopo questo drammatico periodo, credo non arriveranno. Avendo parlato di Mertens e della concreta possibilità di rinnovo e sulla scorta di quanto dicevo su Milik, è chiaro che un attaccante importante debba essere preso in considerazione, a me piace molto Boga. Cavani resta un sogno, anche se la tipologia di attaccante che viene accostato al Napoli, è quella, poi se ci fosse una volontà reciproca di ritrovarsi, l’accordo si potrebbe sempre trovare. Lozano credo che parta, almeno stando all’utilizzo che ne hanno fatto sia Ancelotti che Gattuso. In Belgio è stato facile chiudere tutto assegnando il titolo, perché mancavano pochissime partite, in Italia manca ancora un terzo di stagione e sarebbe impossibile. Secondo me, l’unica opzione possibile è chiudere la stagione senza assegnare il titolo, promuovere le prime due dalla B e prevedere 6 retrocessioni nella stagione 2021-2022”.