Salerno, il sindaco: "Salernitana? Ho sentito che forse c’è qualche notizia incoraggiante, abbiamo una tifoseria splendida"

Ultime calcio - Si cerca la soluzione last minute per la cessione della Salernitana, necessaria entro il 31 dicembre:

"Abbiamo una tifoseria splendida, follemente innamorata della squadra", così si è espresso il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "La Salernitana ha vinto il campionato, se la sta giocando sul campo, se la deve giocare sul campo. - ha aggiunto il primo cittadino a Ottochannel - Non possiamo immaginare che momenti burocratico-amministrativi, ultimatum e quant’altro possano in un modo surrettizio escludere la squadra dal campionato e dalla Serie A. - Le trattative in una società sono riservate per definizione. I trustee stanno lavorando. Ho sentito che forse c’è qualche notizia incoraggiante. Ci auguriamo che le cose vadano per il meglio. Non faremo mancare la nostra presenza, la nostra azione, laddove possibile, per evitare qualsiasi fatto sciagurato che dovesse interessare la nostra squadra".