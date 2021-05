Salernitana, Tutino: "Mi farò i capelli granata. Futuro? Non dipende da me"

Ultime calcio - "Avevo promesso i capelli granata, li farò". Così l'attaccante della Salernitana Gennaro Tutino nel corso della festa per la promozione in Serie A ha spiegato che manterrà la promessa fatta a inizio anno: "Ci porteremo sempre nel cuore questo campionato. Spero di restare qua e giocare in serie A in uno stadio Arechi tutto pieno, purtroppo non dipende solo da me. - continua Tutino come riporta Tuttosalernitana.com - Il pallone di Pordenone non era leggerissimo. Ogni tanto lo riguardo. Ero sicuro di non sbagliare."