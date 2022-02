Salernitana, Sabatini: "Resterò legato per sempre a Zamparini: ho fatto mio il suo modo di fare, è una grave perdita per me" [ESCLUSIVA]

Walter Sabatini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' una giornata tristissima, è una perdita umana e professionale importante. Zamparini mi ha indicato la strada giusta da intraprendere, mi ha insegnato tanto. Non aveva paura di niente e nessuno e l'ho metabolizzato bene in me questo. Stargli vicino era una palestra quotidiana. Rimarrò sempre legato a lui, è una grande perdita. Zamparini era un decisionista incredibile, non era un uomo dedito alla condivisione. Il suo modo di fare mi ha condizionato in maniera positiva. Il nostro Palermo andava in Europa"