Salernitana, Sabatini: "Entrambi i rigori non c'erano, l'arbitro ha ripristinato la regola della piazzetta"

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI:

"L'arbitro ha rispristinato la regola della piazzetta, quando non c'era spazio per tirare i calci d'angolo: ogni tre calci d'angolo un rigore. Entrambi i rigori non c'erano"