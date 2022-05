Salernitana, Nicola: "Salvezza straordinariamente complessa e quasi epica, ma vogliamo riuscirci"

Notizie Calcio - Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa parlando dell’obiettivo salvezza in questo rush finale:

“Vogliamo dare il massimo per il bene della Salernitana, dobbiamo fare qualcosa di straordinariamente complesso e quasi di epico per mantenere la categoria ma vogliamo farlo. Tutto questo ci spinge ad andare oltre le difficoltà e a recuperare prima. Niente scuse: presidente e società ci trasmettono una energia particolare che ci permette di dare il meglio. I calcoli non ci interessano. Abbiamo sempre fatto così dal mio arrivo e continueremo a farlo. Non peniamo al Cagliari ma affrontiamo il Venezia e vedremo. I conti li faremo alla fine”.