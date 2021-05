Salernitana, il ds: "Tutino? Parleremo col Napoli, qui si è consacrato! Vedremo di riuscire a trovare un giusto accordo per tenerlo qui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, rilasciando alcune dichiarazioni:

“L’emozione della promozione in Serie A? Prevederla ad inizio campionato non era facile, però già dalle prime battute si avvertiva in campo la tenacia dei calciatori che si giocavano ogni partita fino all’ultimo. Col passare delle giornate è cresciuta la consapevolezza, sebbene quando si affrontavano le grandi si avvertiva un minimo di timore reverenziale: i campionato si vincono anche contro le piccole, e contro di loro si è andati molto bene.

Il mio rinnovo di contratto? Si sta valutando il passaggio societario ad altri acquirenti, mi è stato chiesto di aspettare: fino a giugno siamo sul pezzo, poi vediamo. Io mi occupo di campo, di numeri se ne occupa la proprietà.

Cambio di proprietà antisportivo può portare allo stravolgimento della Salernitana? Norma un po’ obsoleta, non nei confronti di Lotito che ha già una società in Serie A e deve fare un passo indietro: non sono d’accordo sulla questione parentale, però. La Salernitana si è imposta in un campionato bellissimo contro squadre di spessore, fare discorsi di Serie A certifica la bontà del lavoro fatto in questi anni.

Tutino? Sarà oggetto di valutazione al pari di tanti altri, lui a Salerno ha trovato la sua dimensione e la giusta collocazione e consacrazione: non lo vedevo così bene dai tempi del Cosenza. Ci sarà una attenzione particolare, faremo un ragionamento con il Napoli e vedremo di riuscire a trovare un giusto accordo per tenerlo qui”