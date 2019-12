Salernitana, Calaiò: "Sarà difficile arrivare quarto per Gattuso. La partita col Barcellona capita nel momento perfetto"

Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana ed ex attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Tutto gira intorno ai risultati nel calcio. In questo momento il Napoli ha un blocco mentale figlio dei risultati negativi. Forse qualche problemino di qualche giocatore con la società, ad esempio per colpa dei mancati rinnovi. Forse qualcuno non ha le giuste motivazioni. La partita con il Barcellona capita a pennello, la trovo perfetta. Da una parte se non vince non fa niente, non hai nulla da perdere, ma se dovesse andar bene, tutte le cose negative e i problemi che sta avendo il Napoli, sparirebbero. Certo bisogna rifarsi in campionato perché è molto giù e arrivare quarti sarà difficile per Gattuso. Adesso bisogna cominciare a correre in campionato. Gli obiettivi ad inizio stagione erano altri, non dico che si pensava di vincere lo scudetto però lo scenario era diverso: arrivare tra le prime quattro era il minimo”.