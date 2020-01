Sal da Vinci: "Sono certo che il Napoli farà bene contro la Fiorentina. Abbiamo troppi calciatori 'febbricitanti'"

Sal Da Vinci, in scena al Teatro Augusteo con lo spettacolo “La Fabbrica dei Sogni”, è il protagonista della nuova rubrica “Vip nel Pallone”. L'intervista è inserita all'interno della quattordicesima puntata di “Donne nel Pallone”, programma in onda su Julie Italia.

"Il momento del Napoli? Io per mia natura tendo sempre a pensare positivo, credo che Gattuso sia un grandissimo motivatore, un uomo del sud che da calciatore ha vinto tantissimo. Penso sia la persona giusta a “curare questa influenza” che ha colpito il Napoli in modo prepotente. Tutto il resto che appartiene al gossip calcistico e societario non lo prendo in considerazione, sono cose che lasciano il tempo che trovano, non do loro molto peso. Il Napoli si è sempre risollevato a testa alta, la squadra ha tanti campioni “febbricitanti” ma credo che siano in via di guarigione. È una squadra da Champions, ancora non siamo usciti e possiamo dire la nostra. Sono riuscito a vedere quasi tutta la partita con la Lazio, la squadra non mi è affatto dispiaciuta, soprattutto nel secondo tempo. Purtroppo la Lazio con Immobile ci ha colpiti, un altro napoletano che segna al Napoli (ride), però va beh, è andata così. Dobbiamo guardare avanti, il momento passerà, bisogna salvare il salvabile. La prossima con la Fiorentina sono molto convinto che andrà bene perchè vedo la squadra più motivata".