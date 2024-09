Sal da Vinci e lo scherzo di Spalletti: "'Ma poi a quella l’hai fatta innamorare?'" | VIDEO CN24

Sal da Vinci è stato ospite della redazione di CalcioNapoli24 e, in esclusiva, a cuore aperto, ha parlato della sua carriera, della sua infanzia e del suo tifo per il Napoli rivelando diverse curiosità, tanti retroscena anche su Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e il suo rapporto di amicizia oltre che su Di Lorenzo e l'emozione della vittoria dello scudetto:

"Mister Luciano Spalletti è un uomo straordinario, che ha caparbietà a tenere il gruppo unito. Ha dormito negli spogliato di Castel Volturno e questo deve far capire l'attaccamento che ha avuto per questi colori. Una sera mi trovavo in un ristorante e non mi ero accorto che lui era lì. Venne dietro di me e mi sussurrò all’orecchio: 'Ma poi a quella l’hai fatta innamorare?' Io per cinque secondi non ho parlato, rimasi in silenzio, mi girai e lo trovai alle mie spalle. Ho avuto anche il piacere di giocare con lui qualche anno fa, con la nazionale italiana cantanti, che spesso veniva a vedere. Si divertiva tanto con noi, è una persona molto seria che sa dare l'anima".