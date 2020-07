Bakary Sagna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gattuso sta facendo bene, è stato un anno difficile un po' per tutti in Europa. Contro il Barcellona non è mai facile, resta una partita difficile per il Napoli. Se dovessi dare una percentuale direi 50-50. Wenger con noi è stato determinante perché ci dava tanto sotto l'aspetto tecnico, ma anche mentale perché è riuscito a trasmetterci le sue idee. Koulibaly è un giocatore fantastico, penso resterà a Napoli"