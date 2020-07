Sacchi: "La colpa non era di Ancelotti, ma della squadra! I giocatori l'hanno capito"

A Dribbling, in diretta su RAI 2, è intervenuto Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della nazionale italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ancelotti è il più grande maestro a livello di psicologia. A Napoli non è andato bene, ma la colpa non è stata sua. La squadra era in una crisi, il gruppo non aveva più entusiasmo. Gattuso ha portato umanità, ma anche Ancelotti è un uomo umano. I giocatori si son guardati allo specchio ed hanno capito che la colpa era più la loro e non di Ancelotti".