Sacchi: "Il Napoli può compiere l'impresa a Barcellona ma devi dare tutto già da oggi"

Ultimissime calcio Napoli - Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Rinvio delle gare a causa del Coronavirus? E' una situazione inedita, stanno facendo cose confuse e fantasiose. A me piace parlare di calcio, il calcio è il riflesso della vita nel bene e nel male".

"Quando non c'è coscienza puoi sottovalutare o troppo valutare, noi siamo arrivati a chiudere i viaggi diretti con la Cina ma tutti sanno che ci sono dei viaggi indiretti: non credo che li hanno trascurati, fa parte del nostro modo di vivere cioè non prendiamo decisioni disposti a ricevere critiche. Cerchiamo sempre di sopravvivere".

"Il Napoli ha giocato una buona partita, molto tattica con un pessimo Barcellona e questo anche per merito del Napoli che ha fatto nel primo tempo una tattica difensiva ed efficace. Nel secondo è andato all'attacco e lì hanno commesso un errore tipico del calcio italiano: invece di avere come riferimento non solo l'avversario ma anche i compagni di squadra e Di Lorenzo si è fatto sorprendere. La partita è aperta, si son visti i pregi e i limiti del Barcellona attuale".

"I calciatori non si sono comportati da professionisti seri e hanno rivisto interiormente gli errori commessi. C'è la possibilità di farcela in Champions però devono dare tutto ogni giorno".