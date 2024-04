Sacchi distrugge l'Inter: "Vince lo Scudetto barando e con i debiti, ormai in Italia si fa così!"

Ultime news calcio - Arrigo Sacchi punta il dito contro l'Inter a rilascia una dichiarazione che già sta facendo discutere: "In Italia si vuole arrivare all'obiettivo da furbi, l'Intersta barando". Arrigo Sacchi è stato davvero durissimo nei confronti dell'Inter. L'ex allenatore, a margine della presentazione del suo libro 'Il Realista Visionario' andata in scena a Jesi, ha commentato con toni forti l'ormai imminente vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri. Sacchi non le ha mandate a dire, focalizzando l'attenzione sulla situazione economica che interessa il club:

"La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all'obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L'Inter sta barando? Sì".

Ancelotti con Sacchi

E su Simone Inzaghi, dichiara: