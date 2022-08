Walter Sabatini ha provato a consigliare Giacomo Raspadori ai microfoni di Sky Sport 24, sottolineando di non volersi sbilanciare ma ha ammesso:

"So che Spalletti lo apprezza moltissimo, Napoli è una piazza importante. Una città favolosa che ti spinge, quindi io tralascerei la situazione ambientale: Napoli sarebbe un'ottima scelta. Ovviamente lo sarebbe anche la Juventus, ma l'importante è che non vada all'estero! Non vorrei andasse via come Viti o Scamacca, è un profilo della Nazionale".