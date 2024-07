Sabatini: "Calafiori in Premier League è una sciagura per il nostro calcio"

Calciomercato - Lunga intervista a Radio Sportiva per il direttore sportivo Walter Sabatini. Tanti i temi di discussione affrontati tra cui il probabile e prossimo addio di Riccardo Calafiori per la Premier League, destinazione Arsenal. "E' una sciagura quando escono i giovani forti come lui del nostro campionato. 45 milioni di euro come valutazione è una somma ingente però i difensori sono stati pagati anche di più. Credo sia il minimo per uno come lui: mancino, imponente fisicamente, autorevole e con personalità nel gioco. Ricordiamo quello che ha fatto al 96' contro la Croazia: è uscito palla al piede, ha fatto quaranta metri, ha puntato la difesa e ha scaricato palla. Sono giocate se fai solo se hai qualità e coraggio e il coraggio di prendere rischi e di affondare l'azione ce l'hanno solo i grandi giocatori".

E il calcio italiano resta in crisi

"Non saremo in crisi indeterminata o irreversibile. Le sconfitte della Nazionale non devono essere testimonianza di una crisi calcistica, sono frutto di una partita e di un risultato. Ci siamo arrivati male a livello psico-fisico. Ci sono giocatori che per attitudine e caratteristiche, penso per esempio a Barella e Di Lorenzo, sono arrivati in ginocchio. E non so da cosa dipenda e non dal numero di gare giocate, visto che hanno giocato come e più di noi anche gli altri".

I giovani intanto, se ne vanno. Ultimi della lista sono Della Rovere al Bayern Monaco e Natali al Bayer Leverkusen

"A Scamacca promettemmo la prima squadra e decise di andare al PSV Eindhoven. Per me fu una sconfitta che anche oggi mi fa soffrire, a volte i giocatori e le famiglie prendono scelte e strade diverse. Per fortuna poi Gianluca ha rimesso la testa fuori andando al Sassuolo, è una sciagura quando i ragazzi se ne vanno".