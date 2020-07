Russo (ex arbitro): "Il VAR non poteva intervenire sull'episodio Maksimovic-Bonaventura. Vi spiego il protocollo"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ieri abbiamo assistito ad una bella partita. Napoli, Milan, Atalanta e Sassuolo sono le squadre più in forma ed offrono grandi partite. Calcio di rigore su Bonaventura? Per me non c’è, il contatto avviene dopo che Maksimovic abbia toccato il pallone con la punta del piede. La dinamica di gioco fa sì che Bonaventura tocchi la gamba di Maksimovic, quello non è rigore. Da protocollo il VAR non poteva intervenire perché la valutazione è soggettiva e per correre ai ripari, dall’anno prossimo, gli arbitri dovranno fare più controlli al monitor per evitare certe dinamiche. La posizione di La Penna era ottima per giudicare, ma è normale che si perda qualcosa con l’azione in atto. Troppi rigori in Italia? C’è qualche eccesso e qualche difetto nelle concessioni dei calci di rigore, come ogni anno. E’ chiaro però che se andiamo a confrontare i dati questo dei calci di rigore balza subito agli occhi. Sicuramente col VAR c’è più pignoleria nell’interpretazione del regolamento. Poi si sta facendo più attenzione ai falli di mano che aumentano i numeri”.